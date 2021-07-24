Опрос: более 70% взрослых россиян предпочли бы учиться онлайн

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Ксения Калинкина
Специалисты онлайн-университета рентабельного образования Skypro провели опрос и выяснили, в каком режиме — онлайн или офлайн — россияне предпочитают получать знания. С результатами исследования ознакомился RT.
Опрос: более 70% взрослых россиян предпочли бы учиться онлайн
  • Pixabay

Так, из опроса следует, что 72% россиян предпочитают обучаться онлайн. 

Больше всего в этом формате их привлекает возможность получать знания, не выходя из дома (84%), а также совмещать обучение с работой (73%).

Респонденты ценят и то, что зачастую учёба онлайн имеет интерактивный характер (47%). 

В числе отрицательных характеристик онлайн-курсов опрошенные назвали, в частности, наличие отвлекающих факторов дома (51%), недостаточное погружение в обучение (47%), а также стоимость онлайн-курсов (30%).

При этом, как показал опрос, обучаться онлайн россияне предпочитают в будни в вечернее время (61%), а в выходные — днём (30%) и утром (24%).

В то же время 28% опрошенных россиян ответили, что отдают предпочтение офлайн-обучению.

В исследовании приняли участие 2569 человек в возрасте от 26 до 45 лет из разных регионов России, в том числе из крупнейших городов — Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России не планируется полностью переходить на дистанционное образование.

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