Опрос: более 70% взрослых россиян предпочли бы учиться онлайн
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Так, из опроса следует, что 72% россиян предпочитают обучаться онлайн.
Больше всего в этом формате их привлекает возможность получать знания, не выходя из дома (84%), а также совмещать обучение с работой (73%).
Респонденты ценят и то, что зачастую учёба онлайн имеет интерактивный характер (47%).
В числе отрицательных характеристик онлайн-курсов опрошенные назвали, в частности, наличие отвлекающих факторов дома (51%), недостаточное погружение в обучение (47%), а также стоимость онлайн-курсов (30%).
При этом, как показал опрос, обучаться онлайн россияне предпочитают в будни в вечернее время (61%), а в выходные — днём (30%) и утром (24%).
В то же время 28% опрошенных россиян ответили, что отдают предпочтение офлайн-обучению.
В исследовании приняли участие 2569 человек в возрасте от 26 до 45 лет из разных регионов России, в том числе из крупнейших городов — Москвы и Санкт-Петербурга.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России не планируется полностью переходить на дистанционное образование.