«Техноград» на ВДНХ запускает мотивационный онлайн-курс

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Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ запускает бесплатный онлайн-курс «Мотивация и ориентация на результат. Как изменить мышление и достигнуть целей».
«Техноград» на ВДНХ запускает мотивационный онлайн-курс
  • © В. Новикова / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Сотрудники, которые тренируют и развивают эти умения, становятся более конкурентоспособными, а курсы «Технограда» помогают людям освоить эти навыки бесплатно. За последние полтора года обучение прошли свыше 70 тыс. человек», — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Занятия будут проходить в онлайн-формате 7—30 июля.

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация.

Как ранее сообщала НСН, в «Технограде» на ВДНХ завершился проект по развитию обучающих программ на краудсорсинговой платформе «Город идей».

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