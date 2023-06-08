Опрос: российские студенты планируют подрабатывать этим летом курьерами и официантами

Аналитики провели опрос среди студентов колледжей и вузов и узнали, планируют ли они подрабатывать на летних каникулах. По данным исследования, которые имеются в распоряжении RT, положительно на этот вопрос ответили 32% респондентов.

Из них 15% планируют подрабатывать курьерами, 11% — официантами, по 8% участников опроса — промоутерами и продавцами, 7% студентов — комплектовщиками товаров, рассказали в исследовательском центре «Зарплаты.ру».

Также, как выяснили аналитики, 5% студентов собираются подрабатывать кассирами, по 4% опрошенных — репетиторами и грузчиками, а нянями, маркетологами, фотографами и работниками кол-центров — по 3% респондентов соответственно.

Кроме того, по 2% участников опроса указали варианты летней подработки в качестве догситтеров, сотрудников туристической базы или гостевого дома для отдыхающих и работников приёмной комиссии в вузе.

По 1% студентов планируют подрабатывать аниматорами, ведущими праздников, таксистами, компьютерными мастерами, сотрудниками на пляжах.

Остальные 14% участников готовы рассмотреть любые предложения подработки, подчёркивается в исследовании.

Как добавили эксперты, среди причин подработки (можно было выбрать несколько вариантов ответа) три четверти студентов называют возможность накопить деньги — 75%, столько же выбрали вариант «ради материальной подстраховки».

Также 27% студентов хотят помочь родителям, 27% нечем больше заняться летом, для 12% подработка — это хобби, 10% планируют рассчитаться с долгами, а 9% зарабатывают на обучение.

Всего в опросе приняли участие более 2 тыс. российских студентов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова призвала указать в качестве одного из оснований для предоставления студенту академического отпуска участие в специальной военной операции в качестве добровольца.