В Госдуме призвали предоставлять академотпуск желающим участвовать в СВО студентам
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Копия обращения на имя министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова имеется в распоряжении RT.
Как пояснила депутат, всё больше российских студентов пользуются возможностью взять академический отпуск для того, чтобы принять участие в специальной военной операции в качестве добровольцев.
Однако, как добавила Лантратова, в настоящий момент он предоставляется обучающемуся в связи с невозможностью освоения образовательной программы по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет.
По её словам, такая формулировка создаёт ряд сложностей для студентов, желающих принять участие в СВО, в связи с чем она предложила отдельно указать в качестве одного из оснований участие в специальной военной операции в качестве добровольца.
Также, по её мнению, в таком случае необходимо снять ограничение на нахождение в академическом отпуске (два года) на время проведения специальной военной операции вплоть до её завершения.
«На основании изложенного прошу Вас, уважаемый Валерий Николаевич, рассмотреть возможность внесения указанных изменений в ведомственные нормативные правовые акты и представить позицию министерства по данному вопросу», — говорится в тексте обращения.
Ранее Лантратова предложила увеличить объёмы финансирования и количество проводимых научных исследований в России для укрепления отечественного технологического суверенитета.