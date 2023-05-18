В Госдуме призвали предоставлять академотпуск желающим участвовать в СВО студентам

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова призвала указать в качестве одного из оснований для предоставления студенту академического отпуска участие в специальной военной операции в качестве добровольца. Кроме того, по её словам, необходимо снять временное ограничение на нахождение в таком отпуске вплоть до завершения СВО.

Копия обращения на имя министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова имеется в распоряжении RT.

Как пояснила депутат, всё больше российских студентов пользуются возможностью взять академический отпуск для того, чтобы принять участие в специальной военной операции в качестве добровольцев.

Однако, как добавила Лантратова, в настоящий момент он предоставляется обучающемуся в связи с невозможностью освоения образовательной программы по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет.

По её словам, такая формулировка создаёт ряд сложностей для студентов, желающих принять участие в СВО, в связи с чем она предложила отдельно указать в качестве одного из оснований участие в специальной военной операции в качестве добровольца.

Также, по её мнению, в таком случае необходимо снять ограничение на нахождение в академическом отпуске (два года) на время проведения специальной военной операции вплоть до её завершения.

«На основании изложенного прошу Вас, уважаемый Валерий Николаевич, рассмотреть возможность внесения указанных изменений в ведомственные нормативные правовые акты и представить позицию министерства по данному вопросу», — говорится в тексте обращения.

Ранее Лантратова предложила увеличить объёмы финансирования и количество проводимых научных исследований в России для укрепления отечественного технологического суверенитета.