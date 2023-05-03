В России предложили увеличить объёмы финансирования и количество научных исследований

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила увеличить объёмы финансирования и количество проводимых научных исследований в России для укрепления отечественного технологического суверенитета. Копии обращений на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова и министра финансов Антона Силуанова имеются в распоряжении RT.

Как пояснила парламентарий в комментарии RT, отношение расходов на научно-исследовательские и опытно-констукторские работы (НИОКР) к ВВП — один из экономических индикаторов, по которым сравниваются страны.

По её словам, президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал значимость НИОКР для создания новых востребованных промышленностью технологий.

Особенно актуально об этом говорить сейчас, когда Россия столкнулась с беспрецедентными санкциями, отметила собеседница RT.

Лантратова пояснила, что с конкретными предложениями о законодательном стимулировании развития целевых фондов, созданных для некоммерческих целей, и НИОКР к ней обратились преподаватели и студенты Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова.

В частности, в рамках инициативы предлагается освободить от налога на прибыль те доходы компании, которые были получены от научно-исследовательской деятельности — как минимум если она велась в кооперации бизнеса и опорных вузов.

Кроме того, одна из идей связана с увеличением лимитов выручки и прибыли, при которых, например, участник проекта «Сколково» освобождается от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС в течение десяти лет со дня получения статуса участника проекта.

По её мнению, подобные предложения помогут увеличить объёмы финансирования и количество проводимых научных исследований, а также будут способствовать укреплению отечественного технологического суверенитета.

«С учётом изложенного прошу вас поручить совместно с профильными министерствами и ведомствами рассмотреть возможность и целесообразность реализации указанных законодательных инициатив и представить позицию министерства по данному вопросу», — говорится в тексте обращения.

Ранее депутат Яна Лантратова предложила включить инструкторов по физической культуре дошкольных учреждений в список специалистов, которые имеют право на назначение досрочной трудовой пенсии.