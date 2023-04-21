Инструкторам по физкультуре дошкольных учреждений просят дать право на досрочную пенсию

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила включить инструкторов по физической культуре дошкольных учреждений в список специалистов, которые имеют право на назначение досрочной трудовой пенсии. Копия обращения на имя заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой имеется в распоряжении RT.

Как пояснила парламентарий, в её адрес поступило коллективное обращение инструкторов по физической культуре дошкольных образовательных учреждений субъектов России (всего 419 подписей), которое касается вопроса назначения досрочной трудовой пенсии.

Она объяснила, что работа таких специалистов протекает в специфических условиях: психическая напряжённость, физическая нагрузка, ответственность за жизнь и здоровье детей, в том числе с ограниченными возможностями.

При этом льготного педагогического стажа, аналогичного стажу воспитателей, музыкальных руководителей, логопедов-дефектологов, инструктор не имеет, подчеркнула депутат.

«В целях недопущения нарушения конституционных прав инструкторов по физической культуре на пенсионное обеспечение по старости прошу вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, поручить совместно с профильными министерствами и ведомствами проработку вопроса о расширении списка должностей и включении в него инструкторов по физической культуре дошкольных образовательных учреждений», — говорится в обращении.

Кроме того, по её словам, в этот список необходимо включить социальных педагогов в общеобразовательных учреждениях, директоров и их заместителей.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова призвала защитить россиян, которые покупают приобретённую ранее на средства маткапитала квартиру.

Для этого парламентарий предложила вносить сведения о распоряжении средствами маткапитала в Единый государственный реестр недвижимости.