Воробьёв заявил об увеличении числа аппаратов КТ и МРТ в Подмосковье

Медучреждения Московской области продолжают получать необходимое тяжёлое оборудование. В 2023 году в регионе доступно 100 компьютерных томографов и 48 аппаратов магнитно-резонансной томографии, заявил губернатор Андрей Воробьёв во время ежегодного обращения.

Об этом сообщает «Радио 1».

«Ещё одна тема — это всем известные обследования на тяжёлом оборудовании — МРТ и КТ. У нас в 2013 году было 30 КТ и 18 МРТ, в этом году доступны 100 КТ и 48 МРТ. Это радикально другое количество», — отметил Воробьёв.

По его словам, в регионе также активно внедряется технология искусственного интеллекта в оказании медпомощи населению, передаёт РИАМО.

«Следующая задача — это расшифровка. Представим себе, что на отдалённых территориях нет профессора, который читает быстро, оперативно снимок», — сказал губернатор.

В Подмосковье создали специальные центры, чтобы второе мнение быстро выдавало результат.

«Плюс в этом году мы внедрим практику, которая уже используется, это искусственный интеллект», — добавил Воробьёв.

Ранее сообщалось, что в Московской области оформили более 300 тыс. электронных рецептов на льготные лекарства с начала 2023 года.