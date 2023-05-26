В Подмосковье оформили 300 тысяч электронных рецептов на льготные лекарства с начала года

В Московской области оформили более 300 тыс. электронных рецептов на льготные лекарства с начала 2023 года.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на первого заместителя председателя правительства региона Светлану Стригункову.

Посещать поликлинику для получения рецепта не нужно — лечащий врач оформит всё необходимое на онлайн-приёме. Данные о выписанных препаратах хранятся в личном кабинете на госуслугах.

Ранее НСН сообщала, что в Москве начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии.