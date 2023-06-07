Более 53 тысяч литров нелегальной алкогольной продукции изъято в Нижнем Новгороде
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Росалкогольрегулирование.
Отмечается, что в ходе проверки выявлен и пресечён оборот алкогольной продукции под торговой маркой «Мистер Сидр» и другой алкогольной продукции различных наименований без маркировки, фиксации в ЕГАИС и сопроводительных документов.
«Обнаружено и изъято свыше пяти тысяч литров алкогольной продукции в потребительской таре, а также 48 тысяч литров продукции в ПЭТ-кэгах», — сказано в заявлении.
В Курганской области зафиксирован первый случай отравления, предположительно, суррогатным сидром из Самарской области, женщина госпитализирована.
6 июня Минздрав России сообщил, что от отравления суррогатным сидром на территории страны пострадали 90 человек, 29 скончались.
В числе пострадавших четверо несовершеннолетних и одна беременная.
Ещё четыре пациента находятся в крайне тяжёлом состоянии.