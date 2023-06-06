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Минздрав России: от отравления суррогатным сидром пострадали 90 человек, 29 скончались

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Минздрав России сообщил, что, по последним данным, от отравления суррогатным сидром на территории страны пострадали 90 человек, 29 скончались.
Минздрав России: от отравления суррогатным сидром пострадали 90 человек, 29 скончались
  • РИА Новости
  • © Следственный комитет РФ

Об этом информирует РИА Новости.

В числе пострадавших четверо несовершеннолетних и одна беременная.

Ещё четыре пациента находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию «Мистер Сидр» и изъять её из оборота.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях в Главное следственное управление ведомства для наиболее объективного и всестороннего расследования.

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