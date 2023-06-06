Минздрав России: от отравления суррогатным сидром пострадали 90 человек, 29 скончались
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Об этом информирует РИА Новости.
В числе пострадавших четверо несовершеннолетних и одна беременная.
Ещё четыре пациента находятся в крайне тяжёлом состоянии.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию «Мистер Сидр» и изъять её из оборота.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях в Главное следственное управление ведомства для наиболее объективного и всестороннего расследования.