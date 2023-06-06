Минздрав России: от отравления суррогатным сидром пострадали 90 человек, 29 скончались

Минздрав России сообщил, что, по последним данным, от отравления суррогатным сидром на территории страны пострадали 90 человек, 29 скончались.

Об этом информирует РИА Новости.

В числе пострадавших четверо несовершеннолетних и одна беременная.

Ещё четыре пациента находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию «Мистер Сидр» и изъять её из оборота.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях в Главное следственное управление ведомства для наиболее объективного и всестороннего расследования.