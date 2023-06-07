Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Курганской области выявили первый случай отравления суррогатным алкоголем

Короткая ссылка
В Курганской области зафиксирован первый случай отравления, предположительно, суррогатным сидром из Самарской области, женщина госпитализирована. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
В Курганской области выявили первый случай отравления суррогатным алкоголем
  • РИА Новости

Отмечается, что пострадавшую 4 июня госпитализировали с признаками отравления неустановленным веществом.

«Установлено, что накануне пострадавшая употребила спиртосодержащий напиток, поставленный в магазин с предприятия, расположенного в другом регионе», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что специалисты территориальных органов Роспотребнадзора изъяли из оборота 37,6 тыс. л напитка «Мистер Сидр», в том числе в Курганской области.

Суд в Ульяновске арестовал самарского бизнесмена, подозреваемого в производстве суррогатного сидра, на два месяца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить