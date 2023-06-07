В Курганской области выявили первый случай отравления суррогатным алкоголем

В Курганской области зафиксирован первый случай отравления, предположительно, суррогатным сидром из Самарской области, женщина госпитализирована. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

Отмечается, что пострадавшую 4 июня госпитализировали с признаками отравления неустановленным веществом.

«Установлено, что накануне пострадавшая употребила спиртосодержащий напиток, поставленный в магазин с предприятия, расположенного в другом регионе», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что специалисты территориальных органов Роспотребнадзора изъяли из оборота 37,6 тыс. л напитка «Мистер Сидр», в том числе в Курганской области.

Суд в Ульяновске арестовал самарского бизнесмена, подозреваемого в производстве суррогатного сидра, на два месяца.