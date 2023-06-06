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Роспотребнадзор изъял из оборота 37,6 тысячи литров потенциально опасного «Мистера Сидра»

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Специалисты территориальных органов Роспотребнадзора изъяли из оборота 37,6 тыс. литров напитка «Мистер Сидр».
Роспотребнадзор изъял из оборота 37,6 тысячи литров потенциально опасного «Мистера Сидра»
  • РИА Новости

«По состоянию на 18:00 6 июня специалистами территориальных органов Роспотребнадзора изъято из оборота 37,6 тысячи литров потенциально опасного пивного напитка «Мистер Сидр», произведённого на территории Самарской области», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

В Роспотребнадзоре уточнили, что наибольший объём продукции изъят в Курганской области, Республике Удмуртия и Республике Крым.

Кроме того, продукция выявлена и изъята на территории Республики Мордовия, Владимирской области, Ульяновской, Самарской, Рязанской, и Пензенской областей, Пермского края и Республики Марий Эл.

Ранее суд Ульяновска арестовал самарского бизнесмена, подозреваемого в производстве суррогатного сидра, на два месяца.

Российский Минпромторг разработал законопроект по введению госрегулирования производства и оборота метанола в России на фоне отравления суррогатным сидром. В феврале прошлого года в Совфеде уже предлагали разработать систему для контроля за оборотом метанола в стране.

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