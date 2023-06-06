Минпромторг из-за отравления сидром разработал проект по госрегулированию оборота метанола

Российский Минпромторг разработал законопроект по введению госрегулирования производства и оборота метанола в России на фоне отравления суррогатным сидром. В феврале прошлого года в Совфеде уже предлагали разработать систему для контроля за оборотом метанола в стране.

РИА Новости