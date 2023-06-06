Минпромторг из-за отравления сидром разработал проект по госрегулированию оборота метанола
- РИА Новости
«Минпромторг России разработал проект федерального закона, согласно которому в России запланировано введение государственного регулирования производства и оборота метилового спирта (метанола)», — передаёт сообщение РИА Новости.
Согласно документу, предусматривается введение новых обязательных требований к обороту метанола.
Это позволит ограничить перечень участников рынка производства и оборота метилового спирта, исключив его неподконтрольный оборот.
Ранее сообщалось, что число скончавшихся от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 20.
Всего в регионе зафиксирован 51 случай отравления контрафактным алкоголем.
Как пишет mosaica.ru, эксперты Ульяновского регионального отделения Ассоциации юристов России и госюрбюро окажут бесплатную юридическую помощь пострадавшим. Поручение дал губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
В Росалкогольрегулировании (РАР) заявили, что отгрузки и поставки сидра «Мистер Сидр», производимого компанией «Анди», заблокированы на всей территории России.