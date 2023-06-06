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Минпромторг из-за отравления сидром разработал проект по госрегулированию оборота метанола

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Российский Минпромторг разработал законопроект по введению госрегулирования производства и оборота метанола в России на фоне отравления суррогатным сидром. В феврале прошлого года в Совфеде уже предлагали разработать систему для контроля за оборотом метанола в стране.
Минпромторг из-за отравления сидром разработал проект по госрегулированию оборота метанола
  • РИА Новости

«Минпромторг России разработал проект федерального закона, согласно которому в России запланировано введение государственного регулирования производства и оборота метилового спирта (метанола)», — передаёт сообщение РИА Новости.

Согласно документу, предусматривается введение новых обязательных требований к обороту метанола.

Это позволит ограничить перечень участников рынка производства и оборота метилового спирта, исключив его неподконтрольный оборот.

Ранее сообщалось, что число скончавшихся от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 20.

Всего в регионе зафиксирован 51 случай отравления контрафактным алкоголем.

Как пишет mosaica.ru, эксперты Ульяновского регионального отделения Ассоциации юристов России и госюрбюро окажут бесплатную юридическую помощь пострадавшим. Поручение дал губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

В Росалкогольрегулировании (РАР) заявили, что отгрузки и поставки сидра «Мистер Сидр», производимого компанией «Анди», заблокированы на всей территории России.

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