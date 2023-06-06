Число жертв отравления контрафактным сидром в Ульяновской области увеличилось до 20
- РИА Новости
Отмечается, что всего в регионе зафиксирован 51 случай отравления контрафактным алкоголем.
«(Из них. — RT) спасти жизни 20 человек, к сожалению, не удалось, 31 пациент находится под наблюдением врачей в стационарах», — говорится в заявлении в Telegram.
Ранее сообщалось о 18 жертвах отравления в Ульяновской области.
По данным издания «Бизнес Online», Госалкогольинспекция Республики Татарстан проверила декларации всех участников алкогольного рынка, данные ЕГАИС.
«По результатам проделанной работы выяснилось, что слабоалкогольный напиток «Мистер Сидр» и другая продукция производителя ООО «Анди» в Татарстан не поступали», — заявили в ведомстве.
Между тем более 3 т напитка «Мистер Сидр» было обнаружено в Севастополе, идёт изъятие продукции.