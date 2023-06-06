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Число жертв отравления контрафактным сидром в Ульяновской области увеличилось до 20

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Число скончавшихся от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области выросло до 20. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Число жертв отравления контрафактным сидром в Ульяновской области увеличилось до 20
  • РИА Новости

Отмечается, что всего в регионе зафиксирован 51 случай отравления контрафактным алкоголем.

«(Из них. — RT) спасти жизни 20 человек, к сожалению, не удалось, 31 пациент находится под наблюдением врачей в стационарах», — говорится в заявлении в Telegram.

Ранее сообщалось о 18 жертвах отравления в Ульяновской области.

По данным издания «Бизнес Online», Госалкогольинспекция Республики Татарстан проверила декларации всех участников алкогольного рынка, данные ЕГАИС.

«По результатам проделанной работы выяснилось, что слабоалкогольный напиток «Мистер Сидр» и другая продукция производителя ООО «Анди» в Татарстан не поступали», — заявили в ведомстве.

Между тем более 3 т напитка «Мистер Сидр» было обнаружено в Севастополе, идёт изъятие продукции.

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