Росалкогольрегулирование: более трёх тонн напитка «Мистер Сидр» обнаружено в Севастополе
- РИА Новости
«Представителями Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу совместно с сотрудниками УМВД по городу Севастополю в складском помещении на территории города обнаружена продукция ООО «Анди», — говорится в сообщении.
Отмечается, что объём выявленной продукции составляет более 3 т.
На данный момент алкоголь изымают для передачи на досудебное хранение.
По последним данным, число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 18.
Как сообщало izh.kp.ru, в крови пострадавших от отравления сидром жителей Ижевска обнаружен метанол.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.