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Росалкогольрегулирование: более трёх тонн напитка «Мистер Сидр» обнаружено в Севастополе

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Более трёх тонн напитка «Мистер Сидр» обнаружено в Севастополе, идёт изъятие продукции, сообщает Росалкогольрегулирование.
Росалкогольрегулирование: более трёх тонн напитка «Мистер Сидр» обнаружено в Севастополе
  • РИА Новости

«Представителями Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу совместно с сотрудниками УМВД по городу Севастополю в складском помещении на территории города обнаружена продукция ООО «Анди», — говорится в сообщении.

Отмечается, что объём выявленной продукции составляет более 3 т.

На данный момент алкоголь изымают для передачи на досудебное хранение.

По последним данным, число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 18.

Как сообщало izh.kp.ru, в крови пострадавших от отравления сидром жителей Ижевска обнаружен метанол.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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