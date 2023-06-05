Росалкогольрегулирование полностью заблокировало в России поставки продукции «Мистер Сидр»
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Росалкогольрегулирование (РАР).
«Движение продукции ООО «Анди» (производитель сидра. — RT) заблокировано в ЕГАИС на всей территории страны», — сказано в заявлении.
Уточняется, что речь идёт об отгрузках и поставках товара.
Ранее следователи в Удмуртии возбудили уголовное дело после отравления двух человек суррогатным сидром.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях в Главное следственное управление ведомства для наиболее объективного и всестороннего расследования.