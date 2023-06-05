Росалкогольрегулирование полностью заблокировало в России поставки продукции «Мистер Сидр»

Отгрузки и поставки сидра «Мистер Сидр», производимого компанией «Анди», заблокированы на всей территории России.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Росалкогольрегулирование (РАР).

«Движение продукции ООО «Анди» (производитель сидра. — RT) заблокировано в ЕГАИС на всей территории страны», — сказано в заявлении.

Уточняется, что речь идёт об отгрузках и поставках товара.

Ранее следователи в Удмуртии возбудили уголовное дело после отравления двух человек суррогатным сидром.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях в Главное следственное управление ведомства для наиболее объективного и всестороннего расследования.