СК Удмуртии возбудил уголовное дело после отравления двух человек сидром

Следователи в Удмуртии возбудили уголовное дело после отравления двух человек суррогатным сидром.

Об этом информирует СУ СК России по региону.

«По факту отравления суррогатным алкоголем двух жителей региона возбуждено уголовное дело по статье УК России «сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлёкший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», — передаёт сообщение РИА Новости.

Ранее заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук сообщила, что в регионе два человека отравились сидром.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях в Главное следственное управление ведомства для наиболее объективного и всестороннего расследования.