В Удмуртии два человека отравились сидром

Заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук сообщила, что в регионе два человека отравились сидром.

«20-летний юноша и 34-летняя женщина поступили в токсикологическое отделение ГКБ №6 в течение суток. Оба пациента, к сожалению, находятся в критическом состоянии», — написала она в Telegram.

Ранее в городе Новокуйбышевске Самарской области две женщины умерли после отравления сидром.

Число жертв отравления сидром в Ульяновской области возросло до девяти.

В начале февраля в Челябинской области три человека умерли из-за употребления суррогатного алкоголя, ещё один пострадавший оказался в реанимации.