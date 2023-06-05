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В Удмуртии два человека отравились сидром

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Заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук сообщила, что в регионе два человека отравились сидром.
В Удмуртии два человека отравились сидром
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«20-летний юноша и 34-летняя женщина поступили в токсикологическое отделение ГКБ №6 в течение суток. Оба пациента, к сожалению, находятся в критическом состоянии», — написала она в Telegram.

Ранее в городе Новокуйбышевске Самарской области две женщины умерли после отравления сидром.

Число жертв отравления сидром в Ульяновской области возросло до девяти.

В начале февраля в Челябинской области три человека умерли из-за употребления суррогатного алкоголя, ещё один пострадавший оказался в реанимации.

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