В Удмуртии два человека отравились сидром
- Gettyimages.ru
«20-летний юноша и 34-летняя женщина поступили в токсикологическое отделение ГКБ №6 в течение суток. Оба пациента, к сожалению, находятся в критическом состоянии», — написала она в Telegram.
Ранее в городе Новокуйбышевске Самарской области две женщины умерли после отравления сидром.
Число жертв отравления сидром в Ульяновской области возросло до девяти.
В начале февраля в Челябинской области три человека умерли из-за употребления суррогатного алкоголя, ещё один пострадавший оказался в реанимации.