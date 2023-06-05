Два человека умерли из-за отравления сидром в Самарской области

В городе Новокуйбышевске Самарской области две женщины умерли после отравления сидром, сообщает региональное управление СК России.

«По предварительным данным, в ночь с 4 на 5 июня 2023 года две женщины, проживающие в городе Новокуйбышевске, скончались из-за отравления неустановленным веществом», — говорится в сообщении.

По данным следствия, накануне они употребляли приобретённый в городском магазине сидр, который поставляется с предприятия в Красноглинском районе Самары.

Отмечается, что на предприятии ведутся следственные действия.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что 14 человек отравились сидром в Ульяновской области, восемь из них скончались.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным следствия, «потерпевшие употребляли спиртной напиток «Сидр».