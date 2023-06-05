Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Два человека умерли из-за отравления сидром в Самарской области

Короткая ссылка
В городе Новокуйбышевске Самарской области две женщины умерли после отравления сидром, сообщает региональное управление СК России.
Два человека умерли из-за отравления сидром в Самарской области
  • РИА Новости

«По предварительным данным, в ночь с 4 на 5 июня 2023 года две женщины, проживающие в городе Новокуйбышевске, скончались из-за отравления неустановленным веществом», — говорится в сообщении.

По данным следствия, накануне они употребляли приобретённый в городском магазине сидр, который поставляется с предприятия в Красноглинском районе Самары.

Отмечается, что на предприятии ведутся следственные действия.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что 14 человек отравились сидром в Ульяновской области, восемь из них скончались.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным следствия, «потерпевшие употребляли спиртной напиток «Сидр».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить