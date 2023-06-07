В Херсонской области начинают комплекс мер по избежанию вспышек инфекций
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«Начинаем комплекс других противоэпидемических мер, чтобы избежать вспышек инфекций», — написал Алексеенко в своём Telegram-канале.
По его словам, в числе мер осуществляется сбор и утилизация павших животных, уборка и дезинфекция территорий.
Утром 6 июня глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Киев подорвал дамбу Каховской ГЭС для перегруппировки подразделений украинской армии и нанесения гуманитарного ущерба населению прилегающих районов.