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В Херсонской области начинают комплекс мер по избежанию вспышек инфекций

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Власти Херсонской области начали проведение комплекса противоэпидемических мер с целью избежать вспышек инфекций после ЧП на Каховской ГЭС, сообщил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко.
В Херсонской области начинают комплекс мер по избежанию вспышек инфекций
  • AFP
  • © Oleg TUCHYNSKY

«Начинаем комплекс других противоэпидемических мер, чтобы избежать вспышек инфекций», — написал Алексеенко в своём Telegram-канале.

По его словам, в числе мер осуществляется сбор и утилизация павших животных, уборка и дезинфекция территорий.

Утром 6 июня глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Киев подорвал дамбу Каховской ГЭС для перегруппировки подразделений украинской армии и нанесения гуманитарного ущерба населению прилегающих районов.

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