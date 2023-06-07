В Херсонской области начинают комплекс мер по избежанию вспышек инфекций

Власти Херсонской области начали проведение комплекса противоэпидемических мер с целью избежать вспышек инфекций после ЧП на Каховской ГЭС, сообщил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко.

«Начинаем комплекс других противоэпидемических мер, чтобы избежать вспышек инфекций», — написал Алексеенко в своём Telegram-канале.

По его словам, в числе мер осуществляется сбор и утилизация павших животных, уборка и дезинфекция территорий.

Утром 6 июня глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Киев подорвал дамбу Каховской ГЭС для перегруппировки подразделений украинской армии и нанесения гуманитарного ущерба населению прилегающих районов.