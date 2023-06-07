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Глава администрации Леонтьев: уровень воды в Новой Каховке снизился на 60 см

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Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что уровень воды в Новой Каховке снизился на 60 см по сравнению с пиковым значением, которое было достигнуто накануне.
Глава администрации Леонтьев: уровень воды в Новой Каховке снизился на 60 см
  • AFP

«Вода именно у нас, в Новой Каховке, начала спадать — уже около 60 см по сравнению с пиком спала», — цитирует его РИА Новости.

При этом он добавил, что вода продолжает прибывать в районах, расположенных ниже по течению Днепра.

Леонтьев рассказал, что в результате подрыва Киевом дамбы Каховской ГЭС более 30 тыс. куб. м воды в секунду сбрасывается бесконтрольно вниз по течению.

Утром 6 июня Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Киев подорвал дамбу Каховской ГЭС для перегруппировки подразделений украинской армии и нанесения гуманитарного ущерба населению прилегающих районов.

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