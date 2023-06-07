Глава турфирмы признал вину в гибели туристов на Ключевском вулкане в 2022 году

Директор туристической компании ООО «Экстрим тайм» из Новосибирска признал свою вину в гибели туристов на Ключевском вулкане в 2022 году.

По данным СУ СК России по Камчатскому краю, мужчина обвиняется в соответствии с ч.3 ст. 238 УК России.

«В ходе следствия организатор небезопасной туристической услуги признал вину в инкриминируемом ему преступлении, раскаялся в содеянном и сотрудничал со следствием», — говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении руководителя турфирмы выделили в отдельное производство. Виновный содержится под домашним арестом, дело передали в региональную прокуратуру для решения вопроса об обвинительном заключении.

В ноябре 2022 года суд на Камчатке заключил под стражу гида в связи с гибелью группы туристов и ещё одного сопровождающего на вулкане Ключевская сопка.

Во время восхождения на вулкан Ключевской на Камчатке погибли девять человек.

Спасатели сообщили, что выживших на Ключевском вулкане туристов эвакуировали вертолётом.

Гида группы госпитализировали с обморожением.