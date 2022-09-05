Число погибших на вулкане Ключевской на Камчатке возросло до девяти
- Legion-Media
По данным СК, в составе группы на вулкан прибыли 12 человек из семи регионов России, в том числе десять туристов и два гида.
В Следственном комитете добавили, что 3 сентября погибли не менее пяти человек на высоте около 4150 м.
«В последующие дни поступило сообщение о наступлении смерти ещё четырёх человек», — заявили в следственном органе.
Ранее сообщалось, что вторая группа спасателей начала восхождение на вулкан Ключевской на Камчатке. При этом первая группа спасателей уже поднялась на высоту 2 тыс. м.
Заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Александр Гофштейн прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что вторая группа спасателей начала восхождение на вулкан Ключевской на Камчатке.
Также Newinform сообщал, что вертолёт Ми-8 МЧС России доставил личный состав поисково-спасательного отряда на вулкан Ключевской на отметку 1663 м.