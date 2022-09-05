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Число погибших на вулкане Ключевской на Камчатке возросло до девяти

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Число погибших во время восхождения на вулкан Ключевской на Камчатке увеличилось до девяти. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.
Число погибших на вулкане Ключевской на Камчатке возросло до девяти
  • Legion-Media

По данным СК, в составе группы на вулкан прибыли 12 человек из семи регионов России, в том числе десять туристов и два гида.

В Следственном комитете добавили, что 3 сентября погибли не менее пяти человек на высоте около 4150 м.

«В последующие дни поступило сообщение о наступлении смерти ещё четырёх человек», — заявили в следственном органе. 

Ранее сообщалось, что вторая группа спасателей начала восхождение на вулкан Ключевской на Камчатке. При этом первая группа спасателей уже поднялась на высоту 2 тыс. м.

Заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Александр Гофштейн прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что вторая группа спасателей начала восхождение на вулкан Ключевской на Камчатке.

Также Newinform сообщал, что вертолёт Ми-8 МЧС России доставил личный состав поисково-спасательного отряда на вулкан Ключевской на отметку 1663 м.

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