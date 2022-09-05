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Вторая группа спасателей начала восхождение на вулкан Ключевской на Камчатке

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Вторая группа спасателей начала восхождение на вулкан Ключевской на Камчатке, где погибли восемь туристов.
Вторая группа спасателей начала восхождение на вулкан Ключевской на Камчатке
  • Legion-Media
  • © Alexander Piragis

Об этом информирует пресс-служба краевого Центра обеспечения действий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

«Ещё одна группа спасателей начала восхождение на Ключевской вулкан», — приводит сообщение РИА Новости.

Цель второй группы спасателей — достигнуть отметки 3,3 тыс. м. Группировка состоит из девяти человек.

Отмечается, что восхождение займёт не менее двух суток, всё будет зависеть от погодных условий.

Также в сообщении говорится, что первая группа спасателей уже поднялась на высоту 2 тыс. м.

Ранее зампредседателя правительства Камчатского края Роман Василевский сообщил о гибели восьми туристов на Ключевском вулкане.

Также Newinform сообщал, что вертолёт Ми-8 МЧС России доставил личный состав поисково-спасательного отряда на Ключевской вулкан на отметку 1663 м.

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