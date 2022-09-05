Вторая группа спасателей начала восхождение на вулкан Ключевской на Камчатке
- Legion-Media
- © Alexander Piragis
Об этом информирует пресс-служба краевого Центра обеспечения действий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
«Ещё одна группа спасателей начала восхождение на Ключевской вулкан», — приводит сообщение РИА Новости.
Цель второй группы спасателей — достигнуть отметки 3,3 тыс. м. Группировка состоит из девяти человек.
Отмечается, что восхождение займёт не менее двух суток, всё будет зависеть от погодных условий.
Также в сообщении говорится, что первая группа спасателей уже поднялась на высоту 2 тыс. м.
Ранее зампредседателя правительства Камчатского края Роман Василевский сообщил о гибели восьми туристов на Ключевском вулкане.
Также Newinform сообщал, что вертолёт Ми-8 МЧС России доставил личный состав поисково-спасательного отряда на Ключевской вулкан на отметку 1663 м.