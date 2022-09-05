Число погибших на Ключевском вулкане на Камчатке возросло до восьми

Зампредседателя правительства Камчатского края Роман Василевский сообщил, что число погибших туристов на Ключевском вулкане возросло до восьми человек.

«Да, есть такая информация, поступила с вулкана, что двое скончались», — сказал он РИА Новости.

По словам Василевского, на месте происшествия сохраняются плохие метеоусловия. Спасатели предпримут новую попытку вылететь туда в 10:30 по местному времени (01:30 по мск).

Ранее сообщалось о гибели шести туристов при восхождении на вулкан Ключевская сопка на Камчатке.

Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.

В Ассоциации туриндустрии Камчатки рассказали об опасностях на Ключевском вулкане.