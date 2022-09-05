Число погибших на Ключевском вулкане на Камчатке возросло до восьми
«Да, есть такая информация, поступила с вулкана, что двое скончались», — сказал он РИА Новости.
По словам Василевского, на месте происшествия сохраняются плохие метеоусловия. Спасатели предпримут новую попытку вылететь туда в 10:30 по местному времени (01:30 по мск).
Ранее сообщалось о гибели шести туристов при восхождении на вулкан Ключевская сопка на Камчатке.
Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.
В Ассоциации туриндустрии Камчатки рассказали об опасностях на Ключевском вулкане.