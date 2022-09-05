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Число погибших на Ключевском вулкане на Камчатке возросло до восьми

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Зампредседателя правительства Камчатского края Роман Василевский сообщил, что число погибших туристов на Ключевском вулкане возросло до восьми человек.

«Да, есть такая информация, поступила с вулкана, что двое скончались», — сказал он РИА Новости.

По словам Василевского, на месте происшествия сохраняются плохие метеоусловия. Спасатели предпримут новую попытку вылететь туда в 10:30 по местному времени (01:30 по мск).

Ранее сообщалось о гибели шести туристов при восхождении на вулкан Ключевская сопка на Камчатке.

Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.

В Ассоциации туриндустрии Камчатки рассказали об опасностях на Ключевском вулкане.

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