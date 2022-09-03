СК возбудил дело по факту гибели туристов на Камчатке

Следователи возбудили уголовное дело после гибели пяти туристов при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке.

Об этом заявили в следственном управлении СК России по Камчатскому краю.

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти туристов при восхождении на вулкан Ключевская Сопка в Усть-Камчатском районе Камчатского края (ч. 3 ст. 109 УК России)», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, 3 сентября, находясь на высоте около 4150 м, при падении с высоты погибли не менее пяти человек.

При этом один из гидов сломал ногу. Второй гид, сообщивший о произошедшем по спутниковой связи в подразделение МЧС, оказывает помощь пострадавшим.

Ранее заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский заявил, что пять человек погибли при восхождении на вулкан Ключевская Сопка. В настоящий момент спасатели пешком добираются к данной туристической группе, так как вертолёт не может подняться на высоту, где находятся оставшиеся в живых люди.