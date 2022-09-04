ТАСС: число погибших при восхождении на вулкан на Камчатке туристов увеличилось до шести

Число погибших туристов при восхождении на вулкан Ключевская сопка на Камчатке увеличилось до шести.

Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

По словам собеседника агентства, погибший турист ранее находился без сознания.

«Общее число погибших на данный момент составляет шесть человек», — рассказал он.

Ранее заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский заявил, что пять человек погибли при восхождении на вулкан Ключевская сопка.

Следователи возбудили уголовное дело после гибели пяти туристов при восхождении на вулкан Ключевская сопка на Камчатке.