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В Ассоциации туриндустрии Камчатки рассказали об опасностях на Ключевском вулкане

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Анастасия Белоусова
Председатель правления Ассоциации туриндустрии Камчатки Ирина Седова в беседе с RT прокомментировала гибель шести туристов на Камчатке.
В Ассоциации туриндустрии Камчатки рассказали об опасностях на Ключевском вулкане
  • РИА Новости
  • © Евгений Нескоромный

«Ключевской вулкан сам по себе сложный и коварный. Там постоянные камнепады, там шлак, перемешанный со льдом и снегом. Туда ходят только очень подготовленные люди», — объяснила она.

Седова добавила, что подняться на вулкан — это полноценная экспедиция.

«Нужна акклиматизация несколько дней. Там очень серьёзный набор высоты, разреженный воздух», — уточнила она.

Ранее стало известно, что число туристов, погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка, на Камчатке увеличилось до шести.

До этого в правительстве Камчатского края заявили, что спасатели поддерживают связь с группой туристов на вулкане Ключевская сопка.

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