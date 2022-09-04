В Ассоциации туриндустрии Камчатки рассказали об опасностях на Ключевском вулкане
- РИА Новости
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«Ключевской вулкан сам по себе сложный и коварный. Там постоянные камнепады, там шлак, перемешанный со льдом и снегом. Туда ходят только очень подготовленные люди», — объяснила она.
Седова добавила, что подняться на вулкан — это полноценная экспедиция.
«Нужна акклиматизация несколько дней. Там очень серьёзный набор высоты, разреженный воздух», — уточнила она.
Ранее стало известно, что число туристов, погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка, на Камчатке увеличилось до шести.
До этого в правительстве Камчатского края заявили, что спасатели поддерживают связь с группой туристов на вулкане Ключевская сопка.