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Спасатели не добрались до застрявших на вулкане на Камчатке туристов

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По причине непогоды вертолёт со спасателями не смог сесть на Ключевском вулкане, где 3 сентября попала в чрезвычайную ситуацию группа туристов.
Спасатели не добрались до застрявших на вулкане на Камчатке туристов
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Планировалось, что они приземлятся на высоте 3300 метров, однако из-за штормового ветра, порывы которого достигали около 30 метров в секунду, этого сделать не удалось, хотя было предпринято две попытки с разницей в несколько часов», — приводит РИА Новости сообщение Центра обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае.

Согласно плану, утром 5 сентября вертолёт Ми-8 доставит спасателей на максимально возможную высоту, с которой они начнут восхождение.

Также на высоту 1200 м поднимается группа из 24 человек, которая намеревается разбить там базовый лагерь для помощи спасателям.

Ранее стало известно, что число погибших туристов при восхождении на вулкан Ключевская сопка на Камчатке увеличилось до шести.

До этого в правительстве Камчатского края заявили, что спасатели поддерживают связь с группой туристов на вулкане Ключевская сопка.

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