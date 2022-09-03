Спасатели поддерживают связь с выжившими туристами на Камчатке

В правительстве Камчатского края заявили, что спасатели поддерживают связь с группой туристов, пять человек из которой, по предварительной информации, погибли при восхождении на вулкан Ключевская Сопка.

«Связь с группой, в которой погибли люди, на данный момент осуществляется только по спутниковому телефону гида», — цитирует заявление регионального правительства ТАСС.

Уточняется, что туристам, которые находятся на высоте, даны рекомендации спускаться ниже, чтобы избежать переохлаждения.

«После эвакуации пострадавших будет приниматься решение о том, как эвакуировать с большой высоты тела погибших», — добавил источник в правительстве.

Ранее заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский заявил, что пять человек погибли при восхождении на вулкан Ключевская Сопка. В настоящий момент спасатели пешком добираются к данной туристической группе, так как вертолёт не может подняться на высоту, где находятся оставшиеся в живых люди.