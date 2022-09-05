Вертолёт со спасателями сел на Ключевском вулкане на Камчатке
«Вертолёт Ми-8 МЧС России доставил личный состав поисково-спасательного отряда на Ключевской вулкан на отметку 1663 метра. Высадить их на большей высоте не позволил сильный ветер, а также пепел, который поднимается со склонов исполина», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что группа специалистов начала восхождение. Предполагается, что к полуночи они доберутся до домика вулканологов, где находятся двое туристов, а на рассвете продолжат путь до отметки в 4158 метра — в том районе помощи ждут ещё два человека.
Зампредседателя правительства Камчатского края Роман Василевский ранее сообщил о гибели восьми туристов на Ключевском вулкане.
Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.
Сообщалось, что вертолёт со спасателями в четвёртый раз вылетел к вулкану Ключевская сопка на Камчатке, где погибли несколько туристов.