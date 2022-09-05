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Спасатели предприняли новую попытку добраться до Ключевского вулкана

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Вертолёт со спасателями в четвёртый раз вылетел к вулкану Ключевская сопка на Камчатке, где погибли несколько туристов, заявили в пресс-службе краевого учреждения «Центр обеспечения действий по ГО и ЧС.

«Вертолёт Ми-8 МЧС России со спасателями поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» вылетел в район Ключевского вулкана», — приводит сообщение РИА Новости.

Согласно заявлению, в зависимости от погодных условий специалисты предпримут уже четвёртую попытку высадиться на приемлемой высоте, откуда можно будет начать восхождение.

Наземная группа дошла до высоты 1400 метров, где развернут базовый лагерь для помощи туристам и спасателям.

Отмечается, что два человека всё ещё остаются на высоте более 4100 метров, ещё двое туристов находятся в домике вулканологов на высоте 3300 метров.

Зампредседателя правительства Камчатского края Роман Василевский ранее сообщил о гибели восьми туристов на Ключевском вулкане.

Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.

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