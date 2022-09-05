Заслуженный спасатель России Гофштейн прокомментировал ситуацию с туристами на Камчатке

Заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Александр Гофштейн прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что вторая группа спасателей начала восхождение на вулкан Ключевской на Камчатке.

«Мне очень хотелось бы быть оптимистом. Я понимаю, что предстоит спасателям чисто физически, чтобы подняться на эту высоту, учитывая начальную точку восхождения. Это физически изматывающее и опасное мероприятие. Та работа, которую им предстоит сделать, то есть спустить вниз оставшихся в живых и транспортировать тела погибших, это совершенно нечеловеческая задача», — рассказал эксперт.

По его мнению, предсказывать успех спасательной операции «не представляется возможным».

«Я просто молюсь, чтобы всё это кончилось благополучно и для спасаемых, и для самих спасателей. Потому что это точно такие же люди, как и мы с вами. То есть они так же устают, так же подвержены страху, и подготовка у них самая разная. Я лично не знаю никого из тех людей, которые сейчас участвуют в спасательной операции, поэтому не могу судить об их качествах как спасателей. Но риск там превышает все допустимые пределы», — заключил Гофштейн.

Ранее стало известно, что вторая группа спасателей начала восхождение на вулкан Ключевской на Камчатке.

Их цель — достигнуть отметки 3,3 тыс. м. Группировка состоит из девяти человек.

Отмечается, что восхождение займёт не менее двух суток, всё будет зависеть от погодных условий.

При этом сообщается, что первая группа спасателей уже поднялась на высоту 2 тыс. м.

Зампредседателя правительства Камчатского края Роман Василевский сообщил о гибели восьми туристов на вулкане Ключевской.

Также Newinform сообщал, что вертолёт Ми-8 МЧС России доставил личный состав поисково-спасательного отряда на вулкан Ключевской на отметку 1663 м.