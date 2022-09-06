Спасатели сообщили, что выживших на Ключевском вулкане туристов эвакуировали вертолётом

Выживших на Ключевском вулкане на Камчатке туристов эвакуировали вертолётом МЧС России.

Об этом сообщили в Центре обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) в Камчатском крае.

«Прибывший к месту происшествия вертолёт МЧС России с помощью спасателей забрал троих пострадавших туристов, которых доставил в ближайший населённый пункт — посёлок Ключи Усть-Камчатского района», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Планируется, что оттуда людей эвакуируют в Петропавловск-Камчатский.

Ранее спасатели добрались до выживших на Ключевском вулкане на Камчатке туристов.

Как сообщал Newinform, вертолёт Ми-8 МЧС России доставил личный состав поисково-спасательного отряда на вулкан Ключевской на отметку 1663 м.

Во время восхождения на вулкан Ключевской на Камчатке погибли девять человек.