Спасатели добрались до выживших на Ключевском вулкане на Камчатке туристов. Об этом сообщили в Центре обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) в Камчатском крае.

«Первая группа спасателей добралась до отметки 3300 к домику вулканологов и осмотрела пострадавших», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

По предварительной информации, у гида, который спустился с отметки 4158 метров, зафиксировано обморожение ног и рук, остальные два человека «в порядке».

«Решение об их эвакуации (наземно или с помощью авиации) будет принято в ближайшее время», — заключили в ЦОД.

Во время восхождения на вулкан Ключевской на Камчатке погибли девять человек.

Ранее сообщалось, что вторая группа спасателей начала восхождение на вулкан Ключевской на Камчатке.

Также Newinform сообщал, что вертолёт Ми-8 МЧС России доставил личный состав поисково-спасательного отряда на вулкан Ключевской на отметку 1663 м.