Спасатели добрались до выживших на Ключевском вулкане на Камчатке туристов
«Первая группа спасателей добралась до отметки 3300 к домику вулканологов и осмотрела пострадавших», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
По предварительной информации, у гида, который спустился с отметки 4158 метров, зафиксировано обморожение ног и рук, остальные два человека «в порядке».
«Решение об их эвакуации (наземно или с помощью авиации) будет принято в ближайшее время», — заключили в ЦОД.
Во время восхождения на вулкан Ключевской на Камчатке погибли девять человек.
Ранее сообщалось, что вторая группа спасателей начала восхождение на вулкан Ключевской на Камчатке.
Также Newinform сообщал, что вертолёт Ми-8 МЧС России доставил личный состав поисково-спасательного отряда на вулкан Ключевской на отметку 1663 м.