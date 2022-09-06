Гида группы туристов на вулкане Ключевская сопка госпитализировали с обморожением
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К медикам доставили двух человек, третий остался в селе Ключи.
«Девушка от медицинской помощи отказалась. У гида обморожения I—II степени пальцев обеих кистей и обеих стоп, лицо (левая щека) — I степени. Мужчина госпитализирован в хирургическое отделение», — приводит сообщение РИА Новости.
- Гида группы туристов на вулкане Ключевская сопка госпитализировали с обморожением
Во время восхождения на вулкан Ключевской на Камчатке погибли девять человек.
Спасатели сообщили, что выживших на Ключевском вулкане туристов эвакуировали вертолётом.