На Камчатке заключили под стражу гида в связи с гибелью туристов на Ключевском вулкане
- РИА Новости
Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Камчатскому краю.
«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу гиду, участвовавшему в организации восхождения туристов на вулкан Ключевская сопка и сопровождавшему их на туристическом маршруте», — говорится в сообщении.
Подозреваемого заключили под стражу до 15 января 2023 года.
По данным следствия, гид не имел нужных допусков для работы с туристами на высоте в условиях повышенной опасности, при этом он осознавал небезопасность услуг, которые оказывал.
Восхождение на Ключевской вулкан совершала группа туристов из семи регионов России в составе десяти человек и двух гидов новосибирской туристической компании.
Во время восхождения погибли девять человек.
По делу арестовали главу турфирмы «Экстрим Тайм» Андрея Степанова.