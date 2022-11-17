На Камчатке заключили под стражу гида в связи с гибелью туристов на Ключевском вулкане

Суд на Камчатке заключил под стражу гида в связи с гибелью группы туристов и ещё одного сопровождающего на вулкане Ключевская сопка.

Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Камчатскому краю.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу​ гиду, участвовавшему в организации восхождения туристов на вулкан Ключевская сопка и сопровождавшему их на туристическом маршруте», — говорится в сообщении.

Подозреваемого заключили под стражу до 15 января 2023 года.

По данным следствия, гид не имел нужных допусков для работы с туристами на высоте в условиях повышенной опасности, при этом он осознавал небезопасность услуг, которые оказывал.

Восхождение на Ключевской вулкан совершала группа туристов из семи регионов России в составе десяти человек и двух гидов новосибирской туристической компании.

Во время восхождения погибли девять человек.

По делу арестовали главу турфирмы «Экстрим Тайм» Андрея Степанова.