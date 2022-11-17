Узнать больше

На Камчатке заключили под стражу гида в связи с гибелью туристов на Ключевском вулкане

Короткая ссылка
Суд на Камчатке заключил под стражу гида в связи с гибелью группы туристов и ещё одного сопровождающего на вулкане Ключевская сопка.
На Камчатке заключили под стражу гида в связи с гибелью туристов на Ключевском вулкане
  • РИА Новости

Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Камчатскому краю.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу​ гиду, участвовавшему в организации восхождения туристов на вулкан Ключевская сопка и сопровождавшему их на туристическом маршруте», — говорится в сообщении.

Подозреваемого заключили под стражу до 15 января 2023 года.

По данным следствия, гид не имел нужных допусков для работы с туристами на высоте в условиях повышенной опасности, при этом он осознавал небезопасность услуг, которые оказывал.

Восхождение на Ключевской вулкан совершала группа туристов из семи регионов России в составе десяти человек и двух гидов новосибирской туристической компании.

Во время восхождения погибли девять человек.

По делу арестовали главу турфирмы «Экстрим Тайм» Андрея Степанова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить