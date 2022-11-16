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На Камчатке задержали гида в связи с гибелью туристов на Ключевском вулкане

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На Камчатке задержали гида в связи с гибелью группы туристов и ещё одного сопровождающего на Ключевской вулкан.

«Следователем следственного управления СК России по Камчатскому краю задержан 30-летний гид, участвовавший в организации восхождения туристов на вулкан Ключевская Сопка и сопровождавший их на туристическом маршруте», — заявили в следственном управлении СК России по региону.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания, в настоящее время решается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу.

Восхождение на Ключевской вулкан совершала группа туристов из семи регионов России в составе десяти человек и двух гидов новосибирской туристической компании.

Во время восхождения погибли девять человек.

По делу арестовали главу турфирмы «Экстрим Тайм» Андрея Степанова.

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