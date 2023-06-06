Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости заявил, что произошедшее на фоне подрыва сооружений Каховской ГЭС подтопление Новой Каховки и других городов ниже по течению Днепра — «далеко не навсегда», и жители это понимают.

Он рассказал, что если кто-то из жителей хочет эвакуироваться, то автобусы и соответствующий транспорт для этого есть.

«Но люди достаточно уже опытные, они уже знают, что это такое, они понимают, что это далеко не навсегда», — заявил Сальдо.

По его словам, жители понимают, что «скоро, через несколько буквально дней», они смогут «приступить к своей работе и не покидать свои родные дома».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим совершил теракт на Каховской гидроэлектростанции для недопущения наступления российских Вооружённых сил на данном участке.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

МЧС России направило аэромобильную группировку спасателей в Херсонскую область в связи с ситуацией на Каховской ГЭС.

Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил, что около 900 человек уже эвакуированы из прибрежных населённых пунктов Херсонской области после ЧП.