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В Национальном союзе прав потребителей напомнили о сезонности настоящего сидра

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Председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил, что настоящий сидр является сезонным напитком, который делают только из свежих яблок, созревающих в августе — сентябре.
В Национальном союзе прав потребителей напомнили о сезонности настоящего сидра
  • РИА Новости

«Соответственно, всё, что представлено на наших прилавках круглый год, — не сидр вовсе, а суррогат. Причём то же самое касается, например, пуаре — грушевых сидров», — сказал эксперт в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, у нормального сидра цена не может быть ниже 150 рублей.

«Покупать можно лишь тот алкоголь, который проведён через государственную систему ЕГАИС и имеет соответствующую акцизную марку», — сказал Шапкин.

По последним данным, число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 18.

Предприниматель из Самарской области уже задержан по делу об отравлении жителей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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