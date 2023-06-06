В Национальном союзе прав потребителей напомнили о сезонности настоящего сидра

Председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил, что настоящий сидр является сезонным напитком, который делают только из свежих яблок, созревающих в августе — сентябре.

«Соответственно, всё, что представлено на наших прилавках круглый год, — не сидр вовсе, а суррогат. Причём то же самое касается, например, пуаре — грушевых сидров», — сказал эксперт в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, у нормального сидра цена не может быть ниже 150 рублей.

«Покупать можно лишь тот алкоголь, который проведён через государственную систему ЕГАИС и имеет соответствующую акцизную марку», — сказал Шапкин.

По последним данным, число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 18.

Предприниматель из Самарской области уже задержан по делу об отравлении жителей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.