В Национальном союзе прав потребителей напомнили о сезонности настоящего сидра
- РИА Новости
«Соответственно, всё, что представлено на наших прилавках круглый год, — не сидр вовсе, а суррогат. Причём то же самое касается, например, пуаре — грушевых сидров», — сказал эксперт в беседе с «Парламентской газетой».
По его словам, у нормального сидра цена не может быть ниже 150 рублей.
«Покупать можно лишь тот алкоголь, который проведён через государственную систему ЕГАИС и имеет соответствующую акцизную марку», — сказал Шапкин.
По последним данным, число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 18.
Предприниматель из Самарской области уже задержан по делу об отравлении жителей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.