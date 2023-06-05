В Самарской области трёх человек госпитализировали после отравления сидром

В Самарской области три человека находятся в больнице после отравления сидром. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«В настоящее время в медицинском учреждении проходят лечение три пациента с отправлением после употребления сидра», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что состояние пострадавших оценивается как тяжёлое и средней степени тяжести.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что общее число пострадавших от отравления алкогольсодержащей продукцией достигло 35, 16 из них скончались.

Предприниматель из Самарской области уже задержан по делу об отравлении жителей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.