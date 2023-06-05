В «Опоре России» прокомментировали сообщения о контрафактном сидре в Ульяновской области

Люди в Ульяновской области могли отравиться поддельным слабоалкогольным коктейлем, а не сидром, сообщил член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин.

«Люди отравились не сидром и не пивным напитком, а поддельным слабоалкогольным коктейлем, который выпустился в оборот как пивной напиток яблочный. В 99% случаев подделывают именно пивные напитки. Пивной напиток назывался «Мистер Сидр». Поэтому тут же распространили новость, что люди отравились сидром. Дело в том, что сидром и пивом, как продуктами брожения, отравиться нельзя», — сказал он Общественной службе новостей.

По словам Небольсина, слабоалкогольный коктейль замаркировали как пивной напиток с целью экономии на акцизе.

Предприниматель из Самарской области уже задержан по делу об отравлении жителей. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По последним данным, число умерших от отравления напитком достигло 16.