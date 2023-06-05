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Сотрудники МВД в Самаре остановили фуру, ехавшую на склад за напитком «Мистер Сидр»

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Сотрудники полиции в Самаре остановили фуру, направлявшуюся на склад за партией напитка «Мистер Сидр», в результате отравления которым, по предварительным данным, скончались 16 человек.
Сотрудники МВД в Самаре остановили фуру, ехавшую на склад за напитком «Мистер Сидр»
  • РИА Новости

Об этом сообщил портал «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Самарской области.

«В процессе проверки документов и осмотра полуприцепа транспортного средства полицейские обнаружили товарную накладную на получение 18 тыс. л алкогольной продукции под маркой «Мистер Сидр», коробки с пластиковыми кегами под аналогичной маркировкой общим объёмом 810 л», — заявили в МВД. 

По данным МВД, полицейские прибыли на склад, адрес которого был указан в документах. Они проводят там осмотр и изымают сомнительную алкогольную продукцию. 

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что общее число пострадавших от отравления алкогольсодержащей продукцией достигло 35, из них 16 скончались.

Предприниматель из Самарской области уже задержан по делу об отравлении жителей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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