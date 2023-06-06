Интернет-пользователи рассказали о своём отношении к знанию русского языка

В день рождения русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, 6 июня, во всём мире отмечается День русского языка. В преддверии праздника аналитики Rambler&Co опросили около 100 тыс. интернет-пользователей и выяснили, какой смысл те вкладывают в понятие «знать русский язык».

В ходе исследования выяснилось, что для 89% респондентов русский — родной. 44% опрошенных из этой группы отметили, что грамотность для них — это речь без слов-паразитов. Ещё 35% в этом отношении выделили отсутствие письменных ошибок, 19% — умение просто и понятно объясняться.

Оставшиеся 11% участников исследования признались, что русский язык для них неродной. Из них 43% заявили, что грамотное владение языком — это стройная речь с богатым словарным запасом, 27% — умение просто и понятно объясняться, 25% — навык писать без ошибок.

По мнению большинства опрошенных (52%), лучший способ обучиться грамотности в школьном возрасте — читать классическую литературу. Ещё один хороший способ — общаться с образованными людьми (19%), а также знать правила (7%).

«Первенство литературе в вопросе поддержки языковых навыков отдают и представители более взрослого поколения. 80% уверены, что надо читать больше профессиональных и экспертных текстов (как в книгах, так и в СМИ), 14% — писать самим (дневники, письма, сообщения и прочее). При этом 4% периодически проходят тестирования, диктанты и советуют это делать другим, а по 1% считают, что в этом помогут тематические курсы или чтение специализированных блогов», — отмечают аналитики.

Опрос проходил с 25 мая по 1 июня 2023 года, в нём приняли участие 92 606 интернет-пользователей в возрасте от 18 до 45 лет, среди которых 64% мужчин и 36% женщин.

Ранее сообщалось, что столичные центры госуслуг «Мои документы» совместно с Центральной городской детской библиотекой имени А.П. Гайдара создали буклеты «Метр с книжкой» о том, как привить детям любовь к чтению.