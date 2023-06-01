В столичных МФЦ подготовили буклеты о том, как развить любовь к чтению у детей

Столичные центры госуслуг «Мои документы» совместно с Центральной городской детской библиотекой имени А.П. Гайдара создали буклеты «Метр с книжкой» о том, как привить детям любовь к чтению. Проект приурочен ко Дню защиты детей, который отмечают 1 июня.

Об этом сообщает НСН.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что буклеты будут раздавать в городских МФЦ родителям, оформляющим свидетельства о рождении.

«В нём собраны сведения о том, как читать с детьми от ноля до семи лет», — отметила вице-мэр.

В буклете представлены рекомендации библиотекарей, педагогов и психологов по выбору жанров и типов литературы в соответствии с возрастом.

Ранее URA.RU передавало, что на челябинской телебашне включат тематическую подсветку в четверг, 1 июня, в День защиты детей.