В столичных МФЦ подготовили буклеты о том, как развить любовь к чтению у детей
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что буклеты будут раздавать в городских МФЦ родителям, оформляющим свидетельства о рождении.
«В нём собраны сведения о том, как читать с детьми от ноля до семи лет», — отметила вице-мэр.
В буклете представлены рекомендации библиотекарей, педагогов и психологов по выбору жанров и типов литературы в соответствии с возрастом.
Ранее URA.RU передавало, что на челябинской телебашне включат тематическую подсветку в четверг, 1 июня, в День защиты детей.