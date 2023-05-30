Участниками «Библионочи» в Подмосковье стали около 50 тысяч человек

Участниками всероссийской акции «Библионочь» в Московской области стали почти 50 тыс. человек.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Минкультуры и туризма.

Всего в 700 библиотеках состоялось свыше 3000 выставок, концертов, встреч с писателями, мастер-классов, викторин, конкурсов.

Наибольшей популярностью пользовались библиотеки Ступина, Долгопрудного, Электростали и Сергиева Посада.

Ранее «Радио 1» сообщало, что первый этап фестиваля «Город танцует в парках» посетили более 40 тыс. зрителей.