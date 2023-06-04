В Минобороны России предложили ставить на воинский учёт граждан без явки в военкомат

Минобороны России представило проект постановления, согласно которому граждане смогут встать на воинский учёт или сняться с него без личной явки в военкомат.

«Постановка на воинский учёт, снятие с воинского учёта и внесение изменений в документы воинского учёта граждан, обязанных состоять на воинском учёте, может осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах», — говорится в проекте постановления.

Уточняется, что соответствующие уведомления будут приходить россиянам в личный кабинет на портале «Госуслуги».

Повестки о необходимости явиться лично в военкомат в электронной форме будут дублироваться в личные кабинеты граждан в реестре направленных (вручённых) повесток. При этом повестка будет считаться вручённой по истечении семи дней с даты её размещения в реестре повесток.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках для подлежащих призыву на военную службу.

В конце апреля Минцифры не подтвердило планы рассылать повестки через «Госуслуги» в отдельных регионах. В ведомстве объяснили, что для направления повесток через «Госуслуги» в электронном виде необходимо принятие отдельного нормативного акта.

Глава Минцифры Максут Шадаев ранее заявил, что реестр военного учёта начнёт работу к осеннему призыву.