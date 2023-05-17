Глава Минцифры Шадаев заявил, что реестр военного учёта начнёт работу к осеннему призыву

Единый реестр военного учёта начнёт работу в России к осеннему призыву. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

«Заработает быстро, я думаю. …Пока, как заявили, к осеннему призыву. В рамках осеннего призыва мы планировали», — приводит РИА Новости его слова.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках для подлежащих призыву на военную службу.

В конце апреля Минцифры не подтвердило планы рассылать повестки через «Госуслуги» в отдельных регионах. В ведомстве объяснили, что для направления повесток через «Госуслуги» в электронном виде необходимо принятие отдельного нормативного акта.