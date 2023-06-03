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Правительство ограничило работу таксистов 12 часами в сутки с 1 сентября

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Таксистам с 1 сентября 2023 года будет запрещено работать более 12 часов в сутки.
Правительство ограничило работу таксистов 12 часами в сутки с 1 сентября
  • Gettyimages.ru

Соответствующее постановление размещено на портале правовой информации.

«При суммированном учёте рабочего времени продолжительность ежедневного рабочего времени физического лица не должна превышать десяти часов», — говорится в сообщении.

При этом разрешается продлить рабочее время не более чем на два часа с целью завершения заказа.

Ранее Совет Госдумы принял решение отложить рассмотрение законопроекта, вводящего штрафы для агрегаторов такси.

Аналитики провели исследование и назвали среднюю зарплату российского таксиста. Результаты совместного исследования «Авито Работы» и Salary Index имеются в распоряжении RT.

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