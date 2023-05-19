В Госдуме отложили рассмотрение законопроекта о штрафах для агрегаторов такси
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета».
За сотрудничество с водителями-нелегалами предложено ввести штраф до 500 тыс. рублей. Штрафовать предложено и за работу без уведомления, а также за нарушение порядка обработки информации о заказе.
Соответствующий законопроект думский комитет по госстроительству и законодательству одобрил на заседании в апреле, но недавно совет Госдумы решил отложить рассмотрение документа парламентом.
«Проект отправлен авторам на доработку по предложению правового управления», — уточнили в аппарате комитета.
В марте Министерство транспорта России призвало ограничить время работы таксистов, сократив количество заказов.