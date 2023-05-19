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В Госдуме отложили рассмотрение законопроекта о штрафах для агрегаторов такси

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Совет Госдумы принял решение отложить рассмотрение законопроекта, вводящего штрафы для агрегаторов такси.
В Госдуме отложили рассмотрение законопроекта о штрафах для агрегаторов такси
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

За сотрудничество с водителями-нелегалами предложено ввести штраф до 500 тыс. рублей. Штрафовать предложено и за работу без уведомления, а также за нарушение порядка обработки информации о заказе.

Соответствующий законопроект думский комитет по госстроительству и законодательству одобрил на заседании в апреле, но недавно совет Госдумы решил отложить рассмотрение документа парламентом.

«Проект отправлен авторам на доработку по предложению правового управления», — уточнили в аппарате комитета.

В марте Министерство транспорта России призвало ограничить время работы таксистов, сократив количество заказов.

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